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Украинка Валерия Страхова выиграла первый титул с 2016-го года

Теннисистка стала победительницей 25-тысячника ITF в Денене

  • 08.07.2018 20:15
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sapronov-tennis.org. Валерия Страхова
© sapronov-tennis.org. Валерия Страхова

23-летняя украинская теннисистка Валерия Страхова впервые стала чемпионкой 25-тысячника ITF во французском Денене.

В решающем матче турнира во Франции украинская теннисистка обыграла седьмую сеяную американку Элли Кик: 3/6, 7/6(5), 6/0. Во втором сете Страхова уступала со счетом 3/5 и не позволила сопернице подать на матч в девятом гейме.

Путь к победе:

R32: Тихиро Мурамацу (Япония, LL) 6/1, 6/4 — заменила третью сеяную Шеразад Рекс

R16: Мария Фернанда Эрасо Гонсалес (Колумбия) 6/2, 6/4

QF: Сара Чакаревич (Франция) 6/1, 6/1

SF: Валентини Грамматикопулу (Греция, 1) 3/6, 6/4, 6/4

FR: Элли Кик (США, 7) 3/6, 7/6(5), 6/0

Это был первый финал для Валерии за два года последних года, когда она в конце июля выиграла титул на 10-тысячнике в итальянском Скио. В том же сезоне, в январе, она провела свой первый и до сегодняшнего дня единственный финал на 25-тысячнике, уступив в матче за титул в индийском Аурангабаде.

Благодаря данному титулу, который стал для нее двенадцатым на уровне ITF Pro Circuit, уроженка Керчи может вернуться в Топ-300 рейтинга в понедельник, 16-го июля. Лучшим показателем Страховой в рейтинге является 231-е место в феврале 2016-го года.

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Источник — Большой теннис Украины

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