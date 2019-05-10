Монсон. Страхова пробилась в первый полуфинал в сезоне

Украинская теннисистка Валерия Страхова вышла в полуфинал 25-тысячника ITF в Испании.
В поединке 1/4 финала украинка, посеянная под восьмым номером, одолела вторую ракетку турнира Джессику Понше из Франции.
Монсон. 1/4 финала
Валерия Страхова (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 6:3, 6:3
В следующем раунде Валерия сразится с четвертой сеянной аргентинкой Надей Подороской.
Отметим, что в 2019 году Страхова впервые вышла в полуфинал турнира ITF в одиночном разряде. В парном – она имеет победу на соревнованиях аналогичной категории в Италии.
Источник — Sport.ua
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