Серена Уильямс посетила показ мод

Американская теннисистка Серена Уильямс посетила главное модное событие года Нью-Йорка – бал Института костюма Met Gala.
В нынешнем сезоне 37-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы. В настоящее время американка располагается на 11-й строчке рейтинга WTA.
Источник — Sport.ua
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