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Впервые сразу 5 украинок выступят в основе турнира Premier Mandatory

Украинские теннисистки установили национальный рекорд

  • 04.05.2019 14:45
  • 710 просмотров
  • 2 комментария
Впервые сразу 5 украинок выступят в основе турнира Premier Mandatory
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре. Впервые сразу 5 наших спортсменок выступят на турнире серии Premier Mandatory в основной сетке в одиночном разряде.
 
 
Отметим, что в этом сезоне четверо украинок сыграли в основе на соревнованиях подобной категории в Индиан-Уэллс (те же, за исключением Костюк). А вот в Майами в основной сетке стартовали только Свитолина и Ястремская.
 
Действующая классификация турниров WTA была введена в 2009 году. Тогда же украинский рекорд в Мадриде установила Алёна Бондаренко, которая пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Динаре Сафиной.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.05.2019 15:23
    +1
    vizuals, 04.05.2019 15:06
    Правильно как то сказала то ли Свитолина то ли Цуренко - украинский женский теннис на подьеме. Мужской вот только ...., как бы это помягче сказать - слегка напрягает
    Тревожная тенденция в раннем юниорском теннисе, сверхталантов пока не наблюдается, к чему мы привыкли за последние годы.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 15:06
    +2
    Правильно как то сказала то ли Свитолина то ли Цуренко - украинский женский теннис на подьеме. Мужской вот только ...., как бы это помягче сказать - слегка напрягает
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.05.2019 15:06
    +2
    Правильно как то сказала то ли Свитолина то ли Цуренко - украинский женский теннис на подьеме. Мужской вот только ...., как бы это помягче сказать - слегка напрягает
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.05.2019 15:23
    +1
    vizuals, 04.05.2019 15:06
    Правильно как то сказала то ли Свитолина то ли Цуренко - украинский женский теннис на подьеме. Мужской вот только ...., как бы это помягче сказать - слегка напрягает
    Тревожная тенденция в раннем юниорском теннисе, сверхталантов пока не наблюдается, к чему мы привыкли за последние годы.
    Ссылка
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