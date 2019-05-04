Впервые сразу 5 украинок выступят в основе турнира Premier Mandatory

Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре. Впервые сразу 5 наших спортсменок выступят на турнире серии Premier Mandatory в основной сетке в одиночном разряде.
Напомним, в основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Катерина Козлова и Марта Костюк преодолели сито квалификации.
Отметим, что в этом сезоне четверо украинок сыграли в основе на соревнованиях подобной категории в Индиан-Уэллс (те же, за исключением Костюк). А вот в Майами в основной сетке стартовали только Свитолина и Ястремская.
Действующая классификация турниров WTA была введена в 2009 году. Тогда же украинский рекорд в Мадриде установила Алёна Бондаренко, которая пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Динаре Сафиной.
Источник — Большой теннис Украины
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