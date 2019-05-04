Мюнхен. Молчанов уступил в парном полуфинале

Денис Молчанов и Игор Зеленай не сумели выйти в финал турнира ATP 250 в Германии.

В матче 1/2 финала украинско-словацкий дуэт проиграл тандему Фредерик Нильсен (Дания) / Тим Путц (Германия).

Мюнхен. Полуфинал

Денис Молчанов / Игор Зеленай – Фредерик Нильсен / Тим Путц – 3:6, 7:5, 9:11

На чемпионском тай-брейке Молчанов и Зеленай вели 8-3, соперникам удалось сократить отставание, но Денис и Игор заработали матчболы (9-7). Далее украинец и словак не выиграли ни одного розыгрыша, а Нильсен и Путц взяли четыре очка подряд.

В 2018 году украинско-словацкий дуэт впервые пробился в финал в АТР-туре (Гштаад), но тогда потерпел поражение.

31-летний Молчанов боролся за выход в свой второй финал в Туре, а 36-летний Зеленай ранее провел четыре парных финала (все проиграл).