Украинец Манафов выиграл третий парный турнир в сезоне

15:02 — serge_kr

Так думает вся Украина и сам Шахтер стремится быть командой европейского уровня, а вот Динамо дег...

14:58 — J0e777

Я Динамо не называю суперкомандой, но ваш шахтер такое же говно. Но донецкие упорно думают, что у...

14:53 — avk1970

Мораес не воспитанник школы Динамо, Динамо он ни чем не обязан. Он всего навсего наемный работник...

14:47 — J0e777

Эту тварь не жалко и повесить. Думаешь болельщики Барсы очень любят Луиша Фигу??

14:44 — avk1970

Да болельщикам мусоров одна радость чучела вешать, ну чисто дети.