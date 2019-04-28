Украинец Манафов выиграл третий парный турнир в сезоне

Украинский теннисист Владислав Манафов в паре с представителем Казахстана Тимуром Хабибулиным выиграл парный хардовый турнир ITF, который проходил в Узбекистане.
Пара Манафов/Хабибулин была посеяна под первым номером и не проиграла ни одного сета в течение соревнования.
Это третий парный успех Манафова в сезоне. Ранее он выиграл турниры в Египте и Казахстане.
Источник — Большой теннис Украины
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