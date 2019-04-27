Андижан. Чернышева проиграла в полуфинале

Украинская теннисистка Марина Чернышева завершила выступление на турнире ITF в Узбекистане.
В полуфинале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка за 2 час 28 минут проиграла индийской теннисистке Пранджале Ядлапалли.
Андижан. Полуфинал
Марина Чернышева (Украина) – Пранджала Ядлапалли (Индия) – 6:7, 5:7
Источник — Sport.ua
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