Андижан. Чернышева проиграла в полуфинале

14:40 — «ФФУ – М а ф і я!»

Шева подкаблучник. Жена захотела жить и работать в Лондоне, вот он и согласился, в ущерб себе и ...

14:37 — «ФФУ – М а ф і я!»

А Шева совсем другое говорил в интервью Гордону. Никакого конфликта у него не было. Он не мог пол...

14:36 — Vyaches Samojlov

Каждый сильный игрок, переходя в другой, также сильный чемпионат (или более сильный) - преследует...

14:27 — Вова Путин

в старые добрые времена,за то что ты подонок написал,тебе стоило бы епло начистить но не буду,сам...