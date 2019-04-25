Козлова – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 25 апреля, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№91 WTA) проведет поединок второго круга на грунтовом турнире серии International в Стамбуле. Соперницей украинки станет представительница Франции Кристина Младенович (№66 WTA), которая в первом круге обыграла Даяну Ястремскую.
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву. Интересующий нас матч начнется после встречи Петра Мартич – Ана Богдан.
Ранее теннисистки на уровне WTA не пересекались.
Победительница матча в 1/4 финала сразится с Мартич или Богдан.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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