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Козлова – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга турнира WTA в Стамбуле

  • 25.04.2019 10:59
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Козлова – Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова
В четверг, 25 апреля, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№91 WTA) проведет поединок второго круга на грунтовом турнире серии International в Стамбуле. Соперницей украинки станет представительница Франции Кристина Младенович (№66 WTA), которая в первом круге обыграла Даяну Ястремскую.
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву. Интересующий нас матч начнется после встречи Петра Мартич – Ана Богдан.
 
Ранее теннисистки на уровне WTA не пересекались.
 
Победительница матча в 1/4 финала сразится с Мартич или Богдан.
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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