Стамбул. Ястремская проиграла в стартовом матче

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проиграла матч первого круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила Кристине Младенович из Франции (№66 WTA).
Стамбул. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 4:6
Младенович во втором круге сыграет против победительницы матча Катерина Козлова – Анастасия Потапова.
Источник — Sport.ua
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Але сьогодні кілька реально класних розіграшів від Даяни було, вселяє оптимізм! Продумано, розумно, зріло, з класною реакцією. Чекаю і вірю в прогрес. Ще все попереду.
Але сьогодні кілька реально класних розіграшів від Даяни було, вселяє оптимізм! Продумано, розумно, зріло, з класною реакцією. Чекаю і вірю в прогрес. Ще все попереду.
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