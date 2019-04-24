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Стамбул. Ястремская проиграла в стартовом матче

Украинская теннисистка уступила Кристине Младенович в двух сетах

  • 24.04.2019 12:48
  • 498 просмотров
  • 4 комментария
Стамбул. Ястремская проиграла в стартовом матче
© WTA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) проиграла матч первого круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила Кристине Младенович из Франции (№66 WTA).
 
Стамбул. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 4:6
 
 
Младенович во втором круге сыграет против победительницы матча Катерина Козлова – Анастасия Потапова.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 24.04.2019 13:15
    0
    Sashamar, 24.04.2019 13:09
    Не дивився і не буду, але чуйка, що не впорається, була. Вибачайте. До грунту призвичаїтися треба. Це у Даяни по суті перший грунтовий матч на більш-менш серйозному турнірі.
    На жаль, вона і на харді останні матчі грала в такому ж стилі ((
    Але сьогодні кілька реально класних розіграшів від Даяни було, вселяє оптимізм! Продумано, розумно, зріло, з класною реакцією. Чекаю і вірю в прогрес. Ще все попереду.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 24.04.2019 13:09
    0
    Не дивився і не буду, але чуйка, що не впорається, була. Вибачайте. До грунту призвичаїтися треба. Це у Даяни по суті перший грунтовий матч на більш-менш серйозному турнірі.
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    Elis
      Elis, 24.04.2019 12:56
    +1
    Vladdal, 24.04.2019 12:53
    Закономерно. Если играть в "попала-не попала" без слайсов, без укороченных да к тому же без подачи... на что она надеется?
    У неї було кілька класних дроп-шотів. Але для них треба тримати м'яч у грі і чекати моментів, а не лупити аути з усієї сили.
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    Vladdal
      Vladdal, 24.04.2019 12:53
    +1
    Закономерно. Если играть в "попала-не попала" без слайсов, без укороченных да к тому же без подачи... на что она надеется?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.04.2019 12:56
    +1
    Vladdal, 24.04.2019 12:53
    Закономерно. Если играть в "попала-не попала" без слайсов, без укороченных да к тому же без подачи... на что она надеется?
    У неї було кілька класних дроп-шотів. Але для них треба тримати м'яч у грі і чекати моментів, а не лупити аути з усієї сили.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 24.04.2019 12:53
    +1
    Закономерно. Если играть в "попала-не попала" без слайсов, без укороченных да к тому же без подачи... на что она надеется?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 24.04.2019 13:15
    0
    Sashamar, 24.04.2019 13:09
    Не дивився і не буду, але чуйка, що не впорається, була. Вибачайте. До грунту призвичаїтися треба. Це у Даяни по суті перший грунтовий матч на більш-менш серйозному турнірі.
    На жаль, вона і на харді останні матчі грала в такому ж стилі ((
    Але сьогодні кілька реально класних розіграшів від Даяни було, вселяє оптимізм! Продумано, розумно, зріло, з класною реакцією. Чекаю і вірю в прогрес. Ще все попереду.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 24.04.2019 13:09
    0
    Не дивився і не буду, але чуйка, що не впорається, була. Вибачайте. До грунту призвичаїтися треба. Це у Даяни по суті перший грунтовий матч на більш-менш серйозному турнірі.
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