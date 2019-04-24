Стамбул. Ястремская проиграла в стартовом матче

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Козлова – Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 13:11 — Elis Ото й усе. Катя молодець, до зустрічі в наступній грі! Хто б міг подумати, що за відсу... 12:59 — Elis Перший сет є! 12:56 — dp1 Що Катя з лівою рукою зробила?! (

На просмотр в Динамо приехал 19-летний нигериец 13:05 — dgurkis Джозеф Пенто Сельдерей !!! А не тот ли это вундеркинд, который бразильцев рвал на шматье на Кубке...