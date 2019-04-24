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Стамбул. Козлова обыграла Потапову и вышла на Младенович

Россиянка отказалась от продолжения борьбы во втором сете

  • 24.04.2019 13:14
  • 871 просмотр
  • 1 комментарий
Стамбул. Козлова обыграла Потапову и вышла на Младенович
© Neal Trousdale. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№88 WTA) выиграла матч первого круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. В стартовом поединке украинка играла лучше россиянки Анастасии Потаповой (№74 WTA), которая снялась по ходу второго сета.
 
Стамбул. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 1:0 (отказ)
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 24.04.2019 13:34
    +2
    Кате вполне по силам вынести младенович, удачи!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 24.04.2019 13:34
    +2
    Кате вполне по силам вынести младенович, удачи!
    Ссылка
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