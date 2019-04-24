Стамбул. Козлова обыграла Потапову и вышла на Младенович

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№88 WTA) выиграла матч первого круга грунтового турнира категории International в Стамбуле. В стартовом поединке украинка играла лучше россиянки Анастасии Потаповой (№74 WTA), которая снялась по ходу второго сета.
Стамбул. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:3, 1:0 (отказ)
Во втором круге Козлова сыграет с обидчицей Даяны Ястремской француженкой Кристиной Младенович.
Источник — Sport.ua
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