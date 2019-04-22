Леся ЦУРЕНКО: «Мои результаты стали лучше и стабильнее»

Леся Цуренко, которая сейчас готовится к турниру в Штутгарте, заявила, что ее результаты в последнее время улучшились:

«Сезон начался хорошо. Замечательный результат в Брисбене, финал, были шансы на победу. Очень хотелось выиграть турнир, но, к сожалению, не сложилось, но результат очень позитивный.

В принципе, я наблюдаю за собой такую тенденцию, что мои результаты стали стабильнее и лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что это самое позитивное из того, что я могу вынести из этих трех месяцев.

Конечно, всегда хочется немного лучше. Расстроила немного травма в Майами. И такое бывает, но, думаю, я восстановлюсь и вернусь в тур с новыми силами».