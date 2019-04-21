ФОТО. Цуренко готовится к турниру в Штутгарте

20:57 — DK1961

Да... Придется все таки назвать тебя тем, кто ты есть - ПРИДУРОК. А с такими общаться трудно и н...

20:50 — andreypoltava234

запоребрик..какая у тебя может быть личность?)) судить будем по делам...я сейчас не буду иска...

20:45 — DK1961

Не хочу переходить на личности - просто поищи эту инфу САМ - и на укрнет, и на УНИАН, и на Европе...

20:44 — andreypoltava234

у запоребриков конечно сейчас эйфория) но недолго...пока не увидят, что реально ему ничего не...

20:38 — andreypoltava234

рано открываете шампунь) был уже один..который налаживал с вами..судьба этого будет аналогична......

20:35 — andreypoltava234

запоребрик, и не надейся) тебе ваше рос тв и не то скажет) но этого просто не позволят ему сделат...

20:09 — DK1961

Кстати - о "движухе". Стефанчук в штабе Зеленского только, что заявил, что "...надо немедленно за...