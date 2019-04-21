ФОТО. Цуренко готовится к турниру в Штутгарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает подготовку к старту грунтового турнира WTA в немецком Штутгарте. В первом круге соревнований ее соперницей будет немка Лаура Зигемунд.
Напомним, Цуренко заменила Свитолину в основной сетке турнира в Штутгарте. Украинская теннисистка вышла на прогулку по стадиону Porsche-Arena и выложила фото для своих болельщиков.
Источник — Instagram
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