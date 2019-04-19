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Цуренко заменила Свитолину в основной сетке турнира в Штутгарте

Элина Свитолина не выступит в Германии из-за травмы

  • 19.04.2019 04:15
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Цуренко заменила Свитолину в основной сетке турнира в Штутгарте
© ФТУ. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко стала участницей основной сетки турнира в Штутгарте после отказа от участия первой ракетки Украины Элины Свитолиной
 
За место в основной сетке соревнований в Германии поборется также украинка Катарина Завацкая. После отказа американки Даниэль Коллинс ее место займет Се Шувей из Тайваня.
 
Элина Свитолина пропустила несколько турниров из-за проблем со здоровьем. После соревнований в Майами стало известно о травме колена, украинка ныне проходит процесс восстановления. 
 
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Источник — Sport.ua

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