Цуренко заменила Свитолину в основной сетке турнира в Штутгарте

прослеживается тенденция, что те кто проходит Шахтер в ЛЕ, доходят либо до полуфинала либо выигры...

Да, Шахтеру не везёт с соперниками

Первый гол из чистейшего офсайда - именно для этого и нужна ВАР

02:02 — Игорь Келбас

Полный бред: хватает у нас нормальных хоккеистов, чтобы держаться в элите, но физруки у руля сбор...

01:20 — Денис Беспрозванный

Какой игры? У вас игроков по пальцам можно пересчитать, если смотреть на выбор игроков для сборно...