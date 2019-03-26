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Элина СВИТОЛИНА: «Последние пять недель я провела с постоянной болью»

Украинская теннисистка испытывает проблемы с коленом

  • 26.03.2019 19:35
  • 606 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Последние пять недель я провела с постоянной болью»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое решение сделать паузу в выступлениях. По словам теннисистки, у нее проблемы с коленом.

«Всем привет! 👋 Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья. Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. 💞Ваша Элина», - обратилась Свитолина к своим подписчикам в Фейсбук.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Петро Сытро
    online
      Петро Сытро, 26.03.2019 20:10
    0
    Найскорішого одужання!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.03.2019 20:06
    0
    Дякую за українську! Одужуй, Еліно!
    Ссылка
    Петро Сытро
    online
      Петро Сытро, 26.03.2019 20:10
    0
    Найскорішого одужання!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 26.03.2019 20:06
    0
    Дякую за українську! Одужуй, Еліно!
    Ссылка
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