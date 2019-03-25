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Свитолина вернется на корт через месяц 21:31 — Stanislav Matusevych Это и без травмы известно было, поскольку до Штутгарта где-то играть не имеет смысла для топа. Ли... 21:29 — Elis Одужуй, Еліно!!! Ми вболіваємо за тебе! Повертайся з новими силами і стимулом вигравати! 21:26 — MiddleGreek Правильне, але дещо запізніле рішення. Приїздити в Маямі було ризиковано. Добре, що все в першому...

Мораес и Безус - в старте сборной Украины на Люксембург 21:31 — Silverland88 Бутко вміє робити гольовий навіс з флангу в стилі а-ля Срна (https://www.youtube.com/watch?v=_wSq... 21:24 — vitaha33 Ну звичайно що Малина, якщо схема 4-1-4-1, то Безус буде грати під Мораесом. Якщо типу 4-3-3, то ...

Киевское Динамо сыграло вничью товарищеский матч против Полесья 21:29 — jekаfunny ну думаю на Полеьсе больше ходит чем на копанку 21:29 — jekаfunny ишак сынелобый , пипец 21:26 — JulikoB То, что осталось у Шахтера сейчас, вообще ни с кем не играет, некому играть.