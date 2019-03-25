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Свитолина вернется на корт через месяц

Украинская теннисистка немного отдохнет

  • 25.03.2019 21:11
  • 626 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина вернется на корт через месяц
© Jimmie48 Photography

Украинка Элина Свитолина, завершив американскую серию турниров, взяла небольшую паузу в выступлениях и вернется на корт лишь ближе к концу апреля.

Сообщается, что следующим турниром теннисистки станет соревнование в Штутгарте, которое начнется 22-го апреля.

По итогам последних выступлений Свитолина опустится на 7-е место рейтинга WTA.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.03.2019 21:31
    0
    Это и без травмы известно было, поскольку до Штутгарта где-то играть не имеет смысла для топа. Лишь бы удалось вылечить колено. Элине здоровья!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.03.2019 21:29
    0
    Одужуй, Еліно!!! Ми вболіваємо за тебе! Повертайся з новими силами і стимулом вигравати!
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 25.03.2019 21:26
    +1
    Правильне, але дещо запізніле рішення. Приїздити в Маямі було ризиковано. Добре, що все в першому колі закінчилося. Залічуй старі травми і готуйся до мейджору.
    *Тихенько радіє, що не буде безсонних ночей*
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 25.03.2019 21:19
    +1
    Выздоравливай , Эля ! Мы за тебя болеем !!!
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 25.03.2019 21:26
    +1
    Правильне, але дещо запізніле рішення. Приїздити в Маямі було ризиковано. Добре, що все в першому колі закінчилося. Залічуй старі травми і готуйся до мейджору.
    *Тихенько радіє, що не буде безсонних ночей*
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 25.03.2019 21:19
    +1
    Выздоравливай , Эля ! Мы за тебя болеем !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.03.2019 21:31
    0
    Это и без травмы известно было, поскольку до Штутгарта где-то играть не имеет смысла для топа. Лишь бы удалось вылечить колено. Элине здоровья!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 25.03.2019 21:29
    0
    Одужуй, Еліно!!! Ми вболіваємо за тебе! Повертайся з новими силами і стимулом вигравати!
    Ссылка
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