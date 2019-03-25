Свитолина вернется на корт через месяц

Украинка Элина Свитолина, завершив американскую серию турниров, взяла небольшую паузу в выступлениях и вернется на корт лишь ближе к концу апреля.
Сообщается, что следующим турниром теннисистки станет соревнование в Штутгарте, которое начнется 22-го апреля.
По итогам последних выступлений Свитолина опустится на 7-е место рейтинга WTA.
Источник — Большой теннис Украины
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*Тихенько радіє, що не буде безсонних ночей*
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