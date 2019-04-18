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Свитолина не выступит в Штутгарте

Возвращение украинки в игру откладывается

  • 18.04.2019 19:39
  • 222 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина не выступит в Штутгарте
© WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина не примет участия в грунтовом турнире WTA в Штутгарте, который пройдет с 22 по 28 апреля.

Свой последний на данный момент матч Свитолина провела еще во второй половине марта в Майами, где уступила в стартовом раунде Ван Яфань.

Следующим турниром Свитолиной станет Mutua Madrid Open, который пройдет с 3 по 12 мая.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на Ролан Гаррос.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 18.04.2019 19:52
    0
    С одной стороны жаль, что придется подождать, с другой - я попал в точку))) В новости "Свитолина покидает турнир в Майами" предположил, что выйдет из режима реабилитации она только к Мадриду. Колено - дело серьезное
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 18.04.2019 19:52
    0
    С одной стороны жаль, что придется подождать, с другой - я попал в точку))) В новости "Свитолина покидает турнир в Майами" предположил, что выйдет из режима реабилитации она только к Мадриду. Колено - дело серьезное
    Ссылка
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