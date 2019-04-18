Свитолина не выступит в Штутгарте

Элина Свитолина не примет участия в грунтовом турнире WTA в Штутгарте, который пройдет с 22 по 28 апреля.
Свой последний на данный момент матч Свитолина провела еще во второй половине марта в Майами, где уступила в стартовом раунде Ван Яфань.
Следующим турниром Свитолиной станет Mutua Madrid Open, который пройдет с 3 по 12 мая.
Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на Ролан Гаррос.
Источник — Большой теннис Украины
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