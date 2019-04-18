Свитолина не выступит в Штутгарте

Элина Свитолина не примет участия в грунтовом турнире WTA в Штутгарте, который пройдет с 22 по 28 апреля.

Свой последний на данный момент матч Свитолина провела еще во второй половине марта в Майами, где уступила в стартовом раунде Ван Яфань.

Следующим турниром Свитолиной станет Mutua Madrid Open, который пройдет с 3 по 12 мая.

Ранее сообщалось о том, что Свитолина выступит на Ролан Гаррос.