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Четыре украинки сыграют в основе Ролан Гаррос

Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова заявлены в основную сетку грунтового мэйджора

  • 17.04.2019 13:36
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Четыре украинки сыграют в основе Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Четыре украинские теннисистки гарантированно выступят в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису. Это Элина Свитолина (№6 WTA), Леся Цуренко (№26 WTA), Даяна Ястремская (№37 WTA) и Катерина Козлова (№93 WTA).
 
Отметим, что в опубликованном заявочном листе 108 теннисисток: 107 первых номеров плюс Шелби Роджерс, которая воспользовалась защищенным рейтингом.
 
Также отметим, что еще две украинские теннисистки  Ангелина Калинина (№135 WTA) и Катарина Завацкая (№171 WTA) могут претендовать на попадание в основную сетку через квалификацию.
 
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 8 июня. Действующая победительница – Симона Халеп из Румынии.
 

Ролан Гаррос-2019. Призовые по раундам

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Источник — Sport.ua

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