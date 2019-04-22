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Стамбул. Козлова пробилась в основную сетку турнира

Украинская теннисистка одержала победу в финале квалификации

  • 22.04.2019 15:20
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Стамбул. Козлова пробилась в основную сетку турнира
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В финале отборочного турнира украинка Катерина Козлова в двух сетах обыграла 11-ю сеяную Александру Дулгеру (WTA 168) из Румынии. Интересно, что девушки ранее провели три очных поединка и все - на кортах в Стамбуле. 
 
Матч продолжался 1 час и 10 минут. Козлова записала в свой актив 5 брейков, а её соперница - два.
 
Квалификация. Финал
Катерина Козлова (Украина) – Александра Дулгера (Румыния) –  6:2, 6:4
 
В 2016-м году Катерина Козлова сумела дойти до полуфинала турнира в Стамбуле.
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Источник — Большой теннис Украины

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