Стамбул. Козлова пробилась в основную сетку турнира

В финале отборочного турнира украинка Катерина Козлова в двух сетах обыграла 11-ю сеяную Александру Дулгеру (WTA 168) из Румынии. Интересно, что девушки ранее провели три очных поединка и все - на кортах в Стамбуле.
Матч продолжался 1 час и 10 минут. Козлова записала в свой актив 5 брейков, а её соперница - два.
Квалификация. Финал
Катерина Козлова (Украина) – Александра Дулгера (Румыния) – 6:2, 6:4
В 2016-м году Катерина Козлова сумела дойти до полуфинала турнира в Стамбуле.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.