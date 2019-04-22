Стамбул. Козлова пробилась в основную сетку турнира

В финале отборочного турнира украинка Катерина Козлова в двух сетах обыграла 11-ю сеяную Александру Дулгеру (WTA 168) из Румынии. Интересно, что девушки ранее провели три очных поединка и все - на кортах в Стамбуле.

Матч продолжался 1 час и 10 минут. Козлова записала в свой актив 5 брейков, а её соперница - два.

Квалификация. Финал

Катерина Козлова (Украина) – Александра Дулгера (Румыния) – 6:2, 6:4

В 2016-м году Катерина Козлова сумела дойти до полуфинала турнира в Стамбуле.