ATP Монте-Карло. Фоньини выиграл первый Мастерс в карьере

«ФФУ – М а ф і я!»

19:21 — «ФФУ – М а ф і я!»

Прорвало хлопца в этом сезоне. А по сути... кому ещё без Роналду когда Бейл такой как есть )(

19:15 — andreypoltava234

ничего не будет..никакого движняка) я понимаю, что тебе..как и другим запоребрикам хотелось бы ка...

19:13 — andreypoltava234

а что он потерял?)))