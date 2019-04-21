ATP Монте-Карло. Фоньини выиграл первый Мастерс в карьере

Престижный турнир серии ATP в Монте-Карло завершился победой 31-летнего итальянского теннисиста Фабио Фоньини. В финале итальянец, 18-я ракетка мира, обыграл представителя Сербии Душана Лайовича в двух сетах.
ATP Tour Masters 1000. Монте-Карло. Финал
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4
В полуфинале Фоньини сенсационно переиграл Рафаэля Надаля, который триумфовал в Монте-Карло 11 раз.
В полуфинале Фоньини сенсационно переиграл Рафаэля Надаля, который триумфовал в Монте-Карло 11 раз.
Smile, @fabiofogna…— ATP Tour (@ATP_Tour) April 21, 2019
You’ve just won your first #ATPMasters1000 title 🏆
🎥: @TennisTV | #RolexMCMasters pic.twitter.com/kDjFsr5fFb
Источник — Sport.ua
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