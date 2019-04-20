Монте Карло. Фоньини обыграл Надаля в полуфинале

Фабио Фоньини сотворил сенсацию в полуфинале Мастерса в Монте Карло, в двух сетах обыграв Рафаэля Надаля.
Фабио Фоньини (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 6:2
Завтра в финале Фоньини сразится с сербом Душаном Лайовичем, который ранее также в двух сетах обыграл Даниила Медведева.
Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 6:1
Источник — Sport.ua
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