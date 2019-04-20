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Монте Карло. Фоньини обыграл Надаля в полуфинале

В финале итальянец сыграет с Душаном Лайовичем

  • 20.04.2019 18:53
  • 577 просмотров
  • 7 комментариев
Монте Карло. Фоньини обыграл Надаля в полуфинале
© instagram.com/fabiofogna

Фабио Фоньини сотворил сенсацию в полуфинале Мастерса в Монте Карло, в двух сетах обыграв Рафаэля Надаля.

Фабио Фоньини (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 6:2

Завтра в финале Фоньини сразится с сербом Душаном Лайовичем, который ранее также в двух сетах обыграл Даниила Медведева.

Душан Лайович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 6:1

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 20:26
    +1
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:49
    до конца года как минимум время есть)))) до парламентских выборов...до окончания работ по строительству северного потока точно не будет никакого существенного движняка) а кроме клоуна есть же министерство обороны..генеральный штаб..рнбо.....мне неприятно то, что страну может представлять вот..это ну а кто был до этого.... я вообще не понимаю,, как можно делать выбор между и по хорошему, надо было требовать не выдвигать свои кандидатуры таким персонажам..как порох..зе..тимошенко...выражать вотум народного недоверия..но народ не против...ещё и отдаёт свои голоса..вместо того, чтобы испортить бюллетень..что тут скажешь....
    что за порохобот-неадекват минусует?)))
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:49
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:32
    Вот только мне, луганчанину, не надо рассказывать о том, что хуже не может быть. Может, и очень намного. Думаешь, до Полтавы война дойти не может? Легко, с клоуном-то главнокомандующим.
    до конца года как минимум время есть)))) до парламентских выборов...до окончания работ по строительству северного потока точно не будет никакого существенного движняка) а кроме клоуна есть же министерство обороны..генеральный штаб..рнбо.....мне неприятно то, что страну может представлять вот..это ну а кто был до этого.... я вообще не понимаю,, как можно делать выбор между и по хорошему, надо было требовать не выдвигать свои кандидатуры таким персонажам..как порох..зе..тимошенко...выражать вотум народного недоверия..но народ не против...ещё и отдаёт свои голоса..вместо того, чтобы испортить бюллетень..что тут скажешь....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:32
    0
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:28
    а до этого была вагина..что ли? большая и сочная?))))) жопа и сейчас..только шоколадная))) мне кажется, что всё это только запугивания ломов-порохоботов) хуже чем сейчас не было даже при януковиче)))) конечно...такие как залупон не должны быть в политикуме...как и порохи и прочие..но...есть то, что есть))) какое общество - такие и кандидаты)
    Вот только мне, луганчанину, не надо рассказывать о том, что хуже не может быть. Может, и очень намного. Думаешь, до Полтавы война дойти не может? Легко, с клоуном-то главнокомандующим.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:28
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:21
    Потому что жопа надвигается на страну. Маленькая зеленая жопа.
    а до этого была вагина..что ли? большая и сочная?))))) жопа и сейчас..только шоколадная))) мне кажется, что всё это только запугивания ломов-порохоботов) хуже чем сейчас не было даже при януковиче)))) конечно...такие как залупон не должны быть в политикуме...как и порохи и прочие..но...есть то, что есть))) какое общество - такие и кандидаты)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:21
    0
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:19
    а почему не до тенниса?
    Потому что жопа надвигается на страну. Маленькая зеленая жопа.
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    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:19
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:17
    Вот это веселуха в Монако! Как жаль, что сейчас не до тенниса.
    а почему не до тенниса?
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:17
    +2
    Вот это веселуха в Монако! Как жаль, что сейчас не до тенниса.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:17
    +2
    Вот это веселуха в Монако! Как жаль, что сейчас не до тенниса.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 20:26
    +1
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:49
    до конца года как минимум время есть)))) до парламентских выборов...до окончания работ по строительству северного потока точно не будет никакого существенного движняка) а кроме клоуна есть же министерство обороны..генеральный штаб..рнбо.....мне неприятно то, что страну может представлять вот..это ну а кто был до этого.... я вообще не понимаю,, как можно делать выбор между и по хорошему, надо было требовать не выдвигать свои кандидатуры таким персонажам..как порох..зе..тимошенко...выражать вотум народного недоверия..но народ не против...ещё и отдаёт свои голоса..вместо того, чтобы испортить бюллетень..что тут скажешь....
    что за порохобот-неадекват минусует?)))
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:49
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:32
    Вот только мне, луганчанину, не надо рассказывать о том, что хуже не может быть. Может, и очень намного. Думаешь, до Полтавы война дойти не может? Легко, с клоуном-то главнокомандующим.
    до конца года как минимум время есть)))) до парламентских выборов...до окончания работ по строительству северного потока точно не будет никакого существенного движняка) а кроме клоуна есть же министерство обороны..генеральный штаб..рнбо.....мне неприятно то, что страну может представлять вот..это ну а кто был до этого.... я вообще не понимаю,, как можно делать выбор между и по хорошему, надо было требовать не выдвигать свои кандидатуры таким персонажам..как порох..зе..тимошенко...выражать вотум народного недоверия..но народ не против...ещё и отдаёт свои голоса..вместо того, чтобы испортить бюллетень..что тут скажешь....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:32
    0
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:28
    а до этого была вагина..что ли? большая и сочная?))))) жопа и сейчас..только шоколадная))) мне кажется, что всё это только запугивания ломов-порохоботов) хуже чем сейчас не было даже при януковиче)))) конечно...такие как залупон не должны быть в политикуме...как и порохи и прочие..но...есть то, что есть))) какое общество - такие и кандидаты)
    Вот только мне, луганчанину, не надо рассказывать о том, что хуже не может быть. Может, и очень намного. Думаешь, до Полтавы война дойти не может? Легко, с клоуном-то главнокомандующим.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:28
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:21
    Потому что жопа надвигается на страну. Маленькая зеленая жопа.
    а до этого была вагина..что ли? большая и сочная?))))) жопа и сейчас..только шоколадная))) мне кажется, что всё это только запугивания ломов-порохоботов) хуже чем сейчас не было даже при януковиче)))) конечно...такие как залупон не должны быть в политикуме...как и порохи и прочие..но...есть то, что есть))) какое общество - такие и кандидаты)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:21
    0
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:19
    а почему не до тенниса?
    Потому что жопа надвигается на страну. Маленькая зеленая жопа.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 20.04.2019 19:19
    0
    Stanislav Matusevych, 20.04.2019 19:17
    Вот это веселуха в Монако! Как жаль, что сейчас не до тенниса.
    а почему не до тенниса?
    Ссылка
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