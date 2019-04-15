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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 9 позиций

Украинский теннисист показал лучший результат с июля 2018 года

  • 15.04.2019 09:59
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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 9 позиций
© Taiwan Santaizi Challenger. Сергей Стаховский
В мужском туре, как и в женском, на прошлой неделе были сыграны только турниры наименее престижных категорий. В Марокко победителем стал француз Бенуа Пэр, который поднялся на 22-е позиции и теперь сорок третий. В Хьюстоне выиграл чилиец Кристиан Гарин, который также вошел в топ-50 (47-е место).
 
В первой десятке и даже двадцатке все сохранили свои позиции.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 

На прошлой неделе также были сыграны три челленджера. На самом крупном выступали украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко. В итоге Стаховский дошел до финала и поднялся на 9 позиций, а Марченко проиграл в первом круге. Отметим, что Илья проводил только дебютный поединок в текущем сезоне.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 

В Чемпионской гонке также без изменений. 
 
Чемпионская гонка ATP
 

 

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Источник — Sport.ua

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