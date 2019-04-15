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Рейтинг WTA. Рекорды Лопатецкой и Завацкой

В первой десятке изменений не произошло

  • 15.04.2019 09:38
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Рейтинг WTA. Рекорды Лопатецкой и Завацкой
© ITF. Дарья Лопатецкая
Вторая неделя апреля в женском туре прошла на кортах Лугано и Боготы. В финалах обоих турниров категории International сыграло по одной 17-летней теннисистке, а Аманде Анисимовой из США даже удалось выиграть дебютный титул в столице Колумбии. В Швейцарии польская тинейджерка Ига Свентек уступила Полоне Херцог из Словакии.
 
По итогам турниров полячка дебютировала в топ-100, а американка поднялась на 54-ю позицию.
 
В первой десятке изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 

Что касается украинок, то у нас сразу две теннисистки из топ-300 улучшили свои рекорды: Дарья Лопатецкая поднялась на 251-ю позицию, а Катарина Завацкая – на 171-ю. Ангелина Калинина, которая не долго мучилась на турнире в Пелеме, опустилась на 12 строчек.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 

В Чемпионской гонке также без изменений в первой восьмерке. Элина Свитолина пока восьмая, но в спину дышит Симона Халеп, перед грунтовым сезоном это очень опасно.
 
Чемпионская гонка WTA
 

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Источник — Sport.ua

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