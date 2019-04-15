Рейтинг WTA. Рекорды Лопатецкой и Завацкой

Вторая неделя апреля в женском туре прошла на кортах Лугано и Боготы. В финалах обоих турниров категории International сыграло по одной 17-летней теннисистке, а Аманде Анисимовой из США даже удалось выиграть дебютный титул в столице Колумбии. В Швейцарии польская тинейджерка Ига Свентек уступила Полоне Херцог из Словакии.
По итогам турниров полячка дебютировала в топ-100, а американка поднялась на 54-ю позицию.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то у нас сразу две теннисистки из топ-300 улучшили свои рекорды: Дарья Лопатецкая поднялась на 251-ю позицию, а Катарина Завацкая – на 171-ю. Ангелина Калинина, которая не долго мучилась на турнире в Пелеме, опустилась на 12 строчек.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке также без изменений в первой восьмерке. Элина Свитолина пока восьмая, но в спину дышит Симона Халеп, перед грунтовым сезоном это очень опасно.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.