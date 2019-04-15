Рейтинг WTA. Рекорды Лопатецкой и Завацкой

2 пеналя чистых на русине и бурде. Я не могу понять 7 очков неужели так страшно?? Думаю Труханов...

С ЧЕЛСИ ТАЖЕ ФИГНЯ БЫЛА))))))))

Или Романов, или Копиевский!!!

ТЫ ИДИОТ, ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ!

10:38 — D.Lanskoy

На ничью не наиграли, но выглядели очень достойно, респект. В первом эпизоде Азару просто не пове...

10:35 — Сергей Долина

Повезло Ливерпулю, Только Азар 2 сто процентных момента не использовал , пора ему уже в топ клуб ...