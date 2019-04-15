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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Финал в Тайбэе я провел очень неудачно»

Украинский теннисист – о планах на ближайшие месяцы

  • 15.04.2019 07:27
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Финал в Тайбэе я провел очень неудачно»
© Open 13 Provence. Сергей Стаховский
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своем выступлении в Тайбэе, где он стал финалистом турнира серии ATP Challenger Tour.
 
- Турнир, безусловно, оцениваю позитивно, хотя после такого финала осадок остался очень большой. Финал я провел очень неудачно. Да, Новак сыграл очень хорошо, но я не могу сказать, что я сумел продемонстрировать то, что хотел. Поэтому повторюсь, осадок есть, но в целом - финал, четыре выигранных матча это очень неплохой результат. 
 
- В финале ты выиграл мяч невероятным ударом в падении. Многие игроки практикуют такие прыжки на траве, но на жестком харде это выглядит очень опасно. Не боишься травму получить?
- Знаете, после прыжка в матче с Ито, где я достаточно больно приземлился, я решил, что больше этого делать не буду. В финале прыжок был скорее на уровне подсознания, поскольку я понимал, что мяч Новака, скорее всего, попадает и у меня нет других шансов его сыграть. Когда прыгнул, то понял, что будет снова больно, но уже было поздно (смеется).
 
- Победа в финале могла приблизить тебя к топ-100 и, соответственно, месту в основе Ролан Гаррос. Планируешь играть квалификацию Ролан Гаррос, если не попадешь в основную сетку? И вообще, есть мысли играть на грунте в этом году?
- Да, победа меня приблизила бы к реальным шансам на попадание в основу, но, к сожалению, этого не произошло. На самом деле, я думаю, даже в случае победы мне было бы сложно напрямую зайти в основу со 105-го места, так как, думаю, проходным будет 101-102 место максимум. 115-е - здесь даже речи быть не может об основной сетке. 
 
Сейчас в планах у меня две недели паузы, а затем три недели хардовых челленджеров в Корее. У меня стоит задача попасть на Уимблдон, и к этому я немного приблизился, но нужно еще хорошо выступить в Азии. Квалификацию Ролан Гаррос я сыграю, но это будет сходу после харда, поэтому будет интересно на это посмотреть.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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