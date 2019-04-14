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ВИДЕО. Фантастический удар Стаховского в прыжке

33-летний украинский теннисист продемонстрировал, что находится в отличной форме

  • 14.04.2019 13:52
  • 1572 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фантастический удар Стаховского в прыжке
© Taiwan Santaizi Challenger. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил штамповать хайлайты на челленджере на Тайване. 
 
В финальном поединке 33-летний украинец в третьем гейме второго сета показал фантастическую игру у сетки, достав в падении обводящий удар австрийца Денниса Новака.
 
К сожалению, на общем результате это не отобразилось, победу праздновал австриец.
 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 14.04.2019 14:21
    +1
    Браво зіграно було- молодим приклад!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 14.04.2019 14:21
    +1
    Браво зіграно було- молодим приклад!!!
    Ссылка
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