ВИДЕО. Фантастический удар Стаховского в прыжке

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил штамповать хайлайты на челленджере на Тайване.
В финальном поединке 33-летний украинец в третьем гейме второго сета показал фантастическую игру у сетки, достав в падении обводящий удар австрийца Денниса Новака.
К сожалению, на общем результате это не отобразилось, победу праздновал австриец.
Stakhovsky/@Stako_tennis / (info - @MdrVictor ) (🎥@ATPChallenger ) pic.twitter.com/82ruOuepWv— doublefault28 (@doublefault28) 14 квітня 2019 р.
Источник — Twitter
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