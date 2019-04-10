ВИДЕО ДНЯ. Суперрозыгрыш от Сергея Стаховского

Дал.баё.б Зайди в википедию и посмотри как выглядит натуральная вагина. Она точь-в-точь как эмбле...

15:59 — Stringer Bell

Ну, так то Месси не "Испанец" и судя по заработной плате играет тоже не за идею что бы вас по...

15:55 — Stringer Bell

Ну если включить логику, если футболист с одной командой показывает уровень "Бог", а с другой нет...