ВИДЕО ДНЯ. Суперрозыгрыш от Сергея Стаховского

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) порадовал фанатов яркой игрой на на челленджере на Тайване.
В поединке второго круга 34-летний украинец в двух сетах одолел француза Стефана Робера (№284 ATP).
Главный розыгрыш матча (а может и всего турнира) состоялся в середине второй партии.
Источник — Sport.ua
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