Тайбэй. Стаховский сыграет в третьем круге

зачем Динамо столько полузащитников??? А защитников нету нормальных и нападающих нету, за то полу...

11:28 — Роман Лелюк

здоровя чемпіонату це дуже відносне поняття найбільш здоровим є варіант, коли в Україні футбол бу...

11:27 — Александр Пышненко

Этот процесс не остановить. Россия корчит из себя империю, поэтому ей нужно соответствовать каком...

11:23 — Роман Лелюк

я маю на увазі не зараз, а взагалі про Яремчука взагалі дивно чути, імно він зараз грає ні трохи ...