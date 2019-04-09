Тайбэй. Стаховский проиграл матч парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский выбыл из парного разряда на челленджере на Тайване. В стартовом матче украинец в паре с австрийцем Деннисом Новаком уступили дуэту Тристан-Самуэль Вайссборн (Австрия) / Сандер Арендс (Нидерланды).
Тайбэй. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Деннис Новак – Тристан-Самуэль Вайссборн / Сандер Арендс – 6:3, 4:6, 4:10
Отметим, что Стаховский также заявлен и в одиночном разряде. Во втором круге он сыграет против француза Стефана Робера (№284 ATP).
Ранее турнир покинул Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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