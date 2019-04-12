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Мать Маррея: «Восстановление Энди проходит хорошо»

Энди Маррей продолжает работать над возвращением в теннис

  • 12.04.2019 14:33
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Мать Маррея: «Восстановление Энди проходит хорошо»
© twitter.com/Holy_key1. Энди Маррей

В конце марта Энди Маррей провел первую тренировку после операции на бедре. Мать экс-первой ракетки мира Джуди Маррей рассказала о том, как проходит восстановление ее сына:

«Сейчас Энди в порядке. Он начал работу с мячом, но пока в основном работает со стеной. Прошло всего лишь несколько недель его тренировок, но он уже не чувствует никакой боли. Сейчас мы просто должны подождать и посмотреть, что происходит, но пока все выглядит хорошо».

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