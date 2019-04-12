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Обидуш. Шошина проиграла в четвертьфинале

Украинская теннисистка в двух сетах уступила Софие Шапатаве из Грузии

  • 12.04.2019 14:20
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Обидуш. Шошина проиграла в четвертьфинале
© ITF. Анастасия Шошина
Украинская теннисистка Анастасия Шошина (№583 WTA) не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Португалии. В матче 1/4 финала 21-летняя украинка в двух сетах уступила Софие Шапатаве из Грузии (№446 WTA).
 
Обидуш. 1/4 финала
Анастасия Шошина (Украина) – София Шапатава (Грузия) – 4:6, 2:6
 
 
В матче 1/2 финала Шапатава сыграет против соотечественницы Мариам Болквадзе.
 
Отметим, что в предыдущем раунде Шошина в двух сетах одолела Вивиан Хайзен из Германии (№444 WTA).
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Источник — Sport.ua

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