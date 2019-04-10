Ястремская заявилась на турнир в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).

Лидером посева будет австралийка Эшли Барти. В топ-5 посева также попали Ван Цян, Каролин Гарсия, Камила Джорджи и Михаэла Бузарнеску.

Соревнования во Франции состоятся с 19 по 25 мая 2019 года. Действующая чемпионка – Анастасия Павлюченкова из России.

Это будет дебютное участие Ястремской в данном турнире.