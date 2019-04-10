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Ястремская заявилась на турнир в Страсбурге

Украинская теннисистка примет участие в соревнованиях за неделю до Ролан Гаррос

  • 10.04.2019 07:17
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Ястремская заявилась на турнир в Страсбурге
© WTA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).
 
Лидером посева будет австралийка Эшли Барти. В топ-5 посева также попали Ван Цян, Каролин Гарсия, Камила Джорджи и Михаэла Бузарнеску.
 
Соревнования во Франции состоятся с 19 по 25 мая 2019 года. Действующая чемпионка – Анастасия Павлюченкова из России.
 
Это будет дебютное участие Ястремской в данном турнире.
 
Отметим, что Даяна до этого заявлена на турниры в Стамбуле, Мадриде и Риме.
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Источник — Twitter

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