Ястремская заявилась на турнир в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).
Лидером посева будет австралийка Эшли Барти. В топ-5 посева также попали Ван Цян, Каролин Гарсия, Камила Джорджи и Михаэла Бузарнеску.
Соревнования во Франции состоятся с 19 по 25 мая 2019 года. Действующая чемпионка – Анастасия Павлюченкова из России.
Это будет дебютное участие Ястремской в данном турнире.
Источник — Twitter
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