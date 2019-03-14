Ястремская заявилась на турнир в Стамбуле

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в грунтовом турнире серии International в Стамбуле (Турция).
Лидером посева будет испанка Карла Суарес Наварро. В топ-5 посева, кроме вышеназванных теннисисток, также попали Камила Джорджи, Михаэла Бузарнеску и Петра Мартич.
Соревнования в Турции состоятся с 22 по 28 апреля 2019 года. Действующая чемпионка – Полин Пармантье из Франции.
Это будет дебютное участие Ястремской в данном турнире.
Отметим, что в первую неделю апреля Ястремская сыграет на хардовом турнире в Монтеррее.
Источник — Twitter
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