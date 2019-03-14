Ястремская заявилась на турнир в Стамбуле

Хохлы вонючие, сами просрали с общим счетом 8:0, но злорадствуют против Краснодара. Свинская сущн...

22:44 — Алекс Морган

А ты, чмошник, только с разрешения и присутствия государства в футбол можешь играть? без гос...

22:41 — Олег Сливин

Ну вы чего ждали от игры команды почти несуществующего государства?