Свитолина, Цуренко и Ястремская заявлены на турнир в Риме

07:40 — Dmytro Dmytro

В fekal тут,як тут. 2231 вчора на 17:00. Подивимось скільки сьодні прийде на fekal. Фанати вчора ...

07:21 — PFCLviv

Дайсі потішити віті мостовику геніальністю Карпат під керівництвом співаючого апельсина!

01:08 — myroslavmail

Швед грає одну гру через три. Як би не хотілось але в збірну за таке брати не варто.