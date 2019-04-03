Свитолина, Цуренко и Ястремская заявлены на турнир в Риме

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская примут участие в грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В основной сетке Открытого чемпионата Италии по теннису заявлены первые 43 номера мирового рейтинга.
Турнир в Риме пройдет с 13 по 19 мая на грунтовых кортах. Призовой фонд составит $3,351,720. Действующая чемпионка последних двух лет – Элина Свитолина.
Отметим, что до Рима Свитолина сыграет в Штутгарте и Мадриде, Цуренко – в Штутгарте (пока в альтернативном списке) и Мадриде, Ястремская – в Стамбуле и Мадриде.
Источник — Twitter
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