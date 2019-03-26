Свитолина, Цуренко и Ястремская – в заявке на турнир в Мадриде

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская примут участие в грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
Из первой полусотни на Открытый чемпионат Испании по теннису не заявилась только Серена Уильямс.
Турнир в Мадриде пройдет с 4 по 11 мая на грунтовых кортах. Призовой фонд составит $7,021,128. Действующая чемпионка – Петра Квитова из Чехии.
Отметим, что до Мадрида Свитолина сыграет в Штутгарте, Цуренко – в Чарльстоне и Штутгарте (пока в альтернативном списке), Ястремская – в Монтеррее и Стамбуле.
Источник — Twitter
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