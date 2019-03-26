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Свитолина, Цуренко и Ястремская – в заявке на турнир в Мадриде

Три лучшие украинские теннисистки попадут в основную сетку турнира серии Premier Mandatory

  • 26.03.2019 22:50
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Свитолина, Цуренко и Ястремская – в заявке на турнир в Мадриде
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская примут участие в грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. 
 
Из первой полусотни на Открытый чемпионат Испании по теннису не заявилась только Серена Уильямс. 
 
Турнир в Мадриде пройдет с 4 по 11 мая на грунтовых кортах. Призовой фонд составит $7,021,128. Действующая чемпионка – Петра Квитова из Чехии.
 
Отметим, что до Мадрида Свитолина сыграет в Штутгарте, Цуренко – в Чарльстоне и Штутгарте (пока в альтернативном списке), Ястремская – в Монтеррее и Стамбуле.
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Источник — Twitter

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