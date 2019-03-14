Свитолина сыграет в Штутгарте, Цуренко пока в альтернативном списке

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко примут участие в грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте (Германия). Цуренко на данный момент находится в альтернативном списке участниц под номером 2.

Из первой десятки в Штутгарт заявились Наоми Осака, Симона Халеп, Петра Квитова, Слоан Стивенс, Каролина Плишкова, Анжелик Кербер, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.

Турнир в Штутгарте пройдет с 20 по 28 апреля. Призовой фонд составит 820,977 долларов.