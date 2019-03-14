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Свитолина сыграет в Штутгарте, Цуренко пока в альтернативном списке

Две украинки могут попасть в основную сетку грунтового Премьера

  • 14.03.2019 20:36
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Свитолина сыграет в Штутгарте, Цуренко пока в альтернативном списке
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко примут участие в грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте (Германия). Цуренко на данный момент находится в альтернативном списке участниц под номером 2.
 
Из первой десятки в Штутгарт заявились Наоми Осака, Симона Халеп, Петра Квитова, Слоан Стивенс, Каролина Плишкова, Анжелик Кербер, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.
 
Турнир в Штутгарте пройдет с 20 по 28 апреля. Призовой фонд составит 820,977 долларов.
 
Для Свитолиной турнир в Штутгарте станет первым после Майами. Цуренко также заявлена в Чарльстоне (первая неделя апреля).

 

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