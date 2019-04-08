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ВИДЕО. Как Мугуруса титул в Монтеррее защищала

Испанская теннисистка переиграла в финале Викторию Азаренко из Беларуси

  • 08.04.2019 10:18
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ВИДЕО. Как Мугуруса титул в Монтеррее защищала
© WTA. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла турнир категории International в мексиканском Монтеррее. В решающем матче 25-летняя испанка одолела 29-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси. Отметим, что обе теннисистки ранее занимали первое место в рейтинге WTA.
 
Мугуруса защитила прошлогодний титул, а также выиграла шестой финал из семи последних. Всего на счету Гарбинье 7 выигранных титулов в карьере.
 
Азаренко сыграла свой 37-й финал в карьере (20 титулов), а также первый за последние 3 года. Напомним, представительница Беларуси в декабре 2016 года родила сына.
 

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Источник — Sport.ua

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