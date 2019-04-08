ВИДЕО. Как Мугуруса титул в Монтеррее защищала

Гарбинье Мугуруса . В решающем матче 25-летняя испанка одолела 29-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси. Отметим, что обе теннисистки ранее занимали первое место в рейтинге WTA. Испанская теннисистка выиграла турнир категории International в мексиканском Монтеррее . В решающем матче 25-летняя испанка одолела 29-летнюю Викторию Азаренко из Беларуси. Отметим, что обе теннисистки ранее занимали первое место в рейтинге WTA.

Мугуруса защитила прошлогодний титул, а также выиграла шестой финал из семи последних. Всего на счету Гарбинье 7 выигранных титулов в карьере.

Азаренко сыграла свой 37-й финал в карьере (20 титулов), а также первый за последние 3 года. Напомним, представительница Беларуси в декабре 2016 года родила сына.