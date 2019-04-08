Мугуруса стала победительницей турнира в Монтеррее

Испанка Гарбинье Мугуруса (№19, WTA) стала победительницей хардового турнира серии WTA International в мексиканском Монтеррее.
В решающем противостоянии испанка одолела белоруску экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (№67, WTA).
Первый сет завершился уверенной победой Мугурусы 6:1, а во втором при счете 3:1 в пользу оппонентки теннисистка из Беларуси отказалась от дальнейшей борьбы.
Гарбинье Мугуруса - Виктория Азаренко - 6:1, 3:1 (отказ)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.