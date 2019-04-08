Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию, Козлова – на семь

Женщины, в отличие от мужчин, на прошлой неделе сыграли два серьезных турнира. На Премьере в Чарльстоне победила американка Мэдисон Киз, которая поднялась на 14 позицию (+4). На турнире менее престижной серии International в Монтеррее второй год подряд победила испанка Гарбинье Мугуруса, она сохранила место в топ-20.
В первой десятке состоялось одно изменение: Кики Бертенс из Нидерландов не смогла защитить прошлогоднюю победу в Чарльстоне и потеряла 410 очков в мировой классификации, уступив шестое место украинке Элине Свитолиной. Все остальные теннисистки сохранили свои позиции.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается других украинок, то на прошлой неделе неплохо выступила Катерина Козлова, которая выиграла 3 матча в Чарльстоне, стартовав с квалификации. Она поднимется на 7 позиций. Также квалификацию на турнире «Volvo Car Open» преодолела и украинская парница Надежда Киченок. Теперь она с 25-ю очками занимает 601-ю позицию в одиночном рейтинге.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке полуфиналистка Монтеррея Анжелик Кербер обошла Свитолину, подвинув ее на опасную восьмую позицию. Белинда Бенчич и Бьянка Андрееску сделали рокировку, но продолжают вдвоем занимать пятое и шестое места по количеству набранных очков в текущем сезоне. Лидеры не поменялись.
Чемпионская гонка WTA
Источник — Sport.ua
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