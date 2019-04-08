Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать

Прошлую неделю мужчины отдыхали от соревнований высокого уровня. Были сыграны только матчи Кубка Дэвиса в низших эшелонах, а также прошла серия «челленджеров», на которых участвовали и теннисисты из первой сотни.
Но в первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло, все отдыхали.
Топ-10 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке также без изменений, первая восьмерка сохранила свой вид с прошлой недели.
Чемпионская гонка ATP
Украинцы в рейтинге ATP
Источник — Sport.ua
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