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Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать

За последнюю неделю больших изменений не произошло

  • 08.04.2019 09:22
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Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать
© ATP. Новак Джокович
Прошлую неделю мужчины отдыхали от соревнований высокого уровня. Были сыграны только матчи Кубка Дэвиса в низших эшелонах, а также прошла серия «челленджеров», на которых участвовали и теннисисты из первой сотни.
 
Но в первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло, все отдыхали.
 
Топ-10 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке также без изменений, первая восьмерка сохранила свой вид с прошлой недели.

Чемпионская гонка ATP
 

Украинцы в рейтинге ATP

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Источник — Sport.ua

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