Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать

Прошлую неделю мужчины отдыхали от соревнований высокого уровня. Были сыграны только матчи Кубка Дэвиса в низших эшелонах, а также прошла серия «челленджеров», на которых участвовали и теннисисты из первой сотни.

Но в первой десятке мирового рейтинга изменений не произошло, все отдыхали.

Топ-10 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке также без изменений, первая восьмерка сохранила свой вид с прошлой недели.

Чемпионская гонка ATP



Украинцы в рейтинге ATP