Чарльстон. Возняцки и Киз сыграют в финале

Состоялись полуфинальные поединки на турнире серии Premier в Чарльстоне. В матче за титул сойдутся Каролин Возняцки из Дании и Мэдисон Киз из США.
Чарльстон. Полуфинал
Каролин Возняцки (Дания) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Мэдисон Киз (США) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:0
Отметим, что финальный поединок состоится сегодня в 20:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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