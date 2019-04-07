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Чарльстон. Возняцки и Киз сыграют в финале

Датчанка и американка поборются за первый титул в 2019 году

  • 07.04.2019 14:45
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Чарльстон. Возняцки и Киз сыграют в финале
© volvocaropen.com. Мэдисон Киз
Состоялись полуфинальные поединки на турнире серии Premier в Чарльстоне. В матче за титул сойдутся Каролин Возняцки из Дании и Мэдисон Киз из США. 
 
Чарльстон. Полуфинал
Каролин Возняцки (Дания) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
 
 
Мэдисон Киз (США) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:0
 
 
Отметим, что финальный поединок состоится сегодня в 20:00 по Киеву.

 

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Источник — Sport.ua

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