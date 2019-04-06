Каролин ВОЗНЯЦКИ: «Чувствую себя здоровой»

Каролин Возняцки пропустила ряд турниров из-за проблем со здоровьем, однако теперь вышла в полуфинал в Чарльстоне.
Датская теннисистка довольна своей текущей формой:
«Перед Индиан-Уэллсом я два месяца практически не тренировалась. Счастлива, что смогла выступить на довольно высоком уровне. Я подготовилась к грунтовому сезону. Чувствую себя здоровой, и это главное».
Источник — WTA
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