Чарльстон. Известны все полуфиналистки

Если бы не легионеры в АПЛ , то АПЛ вообще был бы в дрова

09:02 — Sasha666

Думаю ето не соперник для Усика,техника к него не очень,да и возраст почти 40 Такаму,думаю после ...

08:59 — Shellenberg

Один француз уже выходил недавно против Гвоздя,вот и с этим тоже самое будет.