Чарльстон. Известны все полуфиналистки

В пятницу, 5 апреля, на турнире серии Premier в Чарльстоне проходят четвертьфинальные поединки.
Чарльстон. 1/4 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) – Петра Мартич (Хорватия) – 3:6, 4:6
Каролин Возняцки (Дания) – Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:2Слоан Стивенс (США) – Мэдисон Киз (США) - 6:7 (6), 6:4, 2:6
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Даниэль Коллинс (США) - 6:3, 6:2
Пары полуфиналов
Киз – Пуиг
Мартич – Возняцки
Источник — Sport.ua
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