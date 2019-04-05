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Слоан СТИВЕНС: «У меня был не лучший старт сезона»

Американская теннисистка – о выходе в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

  • 05.04.2019 20:34
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Слоан СТИВЕНС: «У меня был не лучший старт сезона»
© Jimmie48 Photography. Слоан Стивенс
Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала о победе в третьем круге турнира в Чарльстоне над Айлой Томлянович. Восьмая ракетка мира обыграла австралийку в трех сетах, уступив в первой партии - 4:6, 6:4, 6:4.
 
«Я была настроена только бороться. Айла играла на очень высоком уровне, и это заставляло меня поднимать свой уровень тенниса. Впервые за долгое время я действительно вышла на корт и была настроена на победу. Я боролась, не обращая внимания ни на что.
 
Как только я начала втягиваться в матч, стала больше ощущать ритм. В предыдущих матчах мне было непросто, но сегодня я настроилась не спешить и ждать своих моментов. 
 
На грунте всем сложно играть, но на этом покрытии есть время подумать. Даже в таких моментах, как сегодня, когда я проигрывала со счётом 6:4, 3:0, ничего не закончено. Ещё можно бороться и отыграться.
 
У меня был не лучший старт сезона, но я выиграла уже два матча подряд, чего не происходило с Australian Open. Я отлично начала этот турнир и моё желание играть, бороться и радость от пребывания на корте мне очень помогают. 
 
Думаю, это мне поможет и в течение следующих недель. В четвертьфинале я буду действовать так, как и сегодня. Постараюсь показать свой лучший теннис».
 
Соперницей Стивенс в четвертьфинале станет ее соотечественница Мэдисон Киз.
 
«Мы очень много тренируемся вместе. Но играли друг против друга только три раза. Честно, не могу ничего сказать про нашу будущую встречу. Я постараюсь играть в свой теннис и выполнять план на матч. Пока это работает. 
 
У меня нет каких-то тайных секретов, хотя, если бы они и были, я бы вам их не сказала, потому что потом вы это опубликовали бы», – резюмировала Стивенс.
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Источник — Большой теннис Украины

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