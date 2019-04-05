Слоан СТИВЕНС: «У меня был не лучший старт сезона»

«Я была настроена только бороться. Айла играла на очень высоком уровне, и это заставляло меня поднимать свой уровень тенниса. Впервые за долгое время я действительно вышла на корт и была настроена на победу. Я боролась, не обращая внимания ни на что.

Как только я начала втягиваться в матч, стала больше ощущать ритм. В предыдущих матчах мне было непросто, но сегодня я настроилась не спешить и ждать своих моментов.

На грунте всем сложно играть, но на этом покрытии есть время подумать. Даже в таких моментах, как сегодня, когда я проигрывала со счётом 6:4, 3:0, ничего не закончено. Ещё можно бороться и отыграться.

У меня был не лучший старт сезона, но я выиграла уже два матча подряд, чего не происходило с Australian Open. Я отлично начала этот турнир и моё желание играть, бороться и радость от пребывания на корте мне очень помогают.

Думаю, это мне поможет и в течение следующих недель. В четвертьфинале я буду действовать так, как и сегодня. Постараюсь показать свой лучший теннис».

Соперницей Стивенс в четвертьфинале станет ее соотечественница Мэдисон Киз.

«Мы очень много тренируемся вместе. Но играли друг против друга только три раза. Честно, не могу ничего сказать про нашу будущую встречу. Я постараюсь играть в свой теннис и выполнять план на матч. Пока это работает.

У меня нет каких-то тайных секретов, хотя, если бы они и были, я бы вам их не сказала, потому что потом вы это опубликовали бы», – резюмировала Стивенс.