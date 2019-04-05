Чарльстон. Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал

07:22 — Dyadya_Vova

В кумовской среде всегда сложно работать профессионалам .Когда в клубе 10 вице-президентов спелис...

06:40 — Maryyyna

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ВНИМАНИЕ!!! Привет, мальчики. Я, изначально, извиняюсь за этот пост. У мен...

06:29 — waw

якщо суркіс так тримається за хаца,значить чимось він йому догодив,цікаво чим і що у них за стосу...

05:58 — Alex872

Работать с с игроками нужно,а не номер отбывать,а так посмотришь на динамо,игроки сами по себе,тр...