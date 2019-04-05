Чарльстон. Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал

В матче третьего круга на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне американка Слоан Стивенс (№8, WTA) обыграла автралийку Айлу Томлянович (№39, WTA) со счетом 4:6, 6:4, 6:4.
В четвертьфинале соперницей Стивенс станет ее соотечественница Мєдисон Киз (№18, WTA), которая обіграла Елену Остапенко из Латвии (7:5, 6:2).
Напомним, украинка Катерина Козлова в матче второго круга уступила Арине Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
Источник — Sport.ua
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