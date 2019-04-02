Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези, с которым работала с мая прошлого года. Об этом сообщил сам специалист в Facebook.

«Наше сотрудничество подходит к концу. Это было потрясающее приключение личного и профессионального роста. Спасибо всем, кто был его частью», - написал в соцсети Альбанези.