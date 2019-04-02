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Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером

Вторая ракетка Украины больше не будет работать с Адриано Альбанези

  • 02.04.2019 20:04
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером
© WTA. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези, с которым работала с мая прошлого года. Об этом сообщил сам специалист в Facebook.
 
«Наше сотрудничество подходит к концу. Это было потрясающее приключение личного и профессионального роста. Спасибо всем, кто был его частью», - написал в соцсети Альбанези.
 
Напомним, ранее Цуренко приняла решение пропустить грунтовый турнир серии WTA Premier в Чарльстоне.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.04.2019 20:43
    +3
    Всплеск в игре был, но ненадолго. Возможно это вообще был потолок для Лесиного здоровья.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.04.2019 20:43
    +3
    Всплеск в игре был, но ненадолго. Возможно это вообще был потолок для Лесиного здоровья.
    Ссылка
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