Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези, с которым работала с мая прошлого года. Об этом сообщил сам специалист в Facebook.
«Наше сотрудничество подходит к концу. Это было потрясающее приключение личного и профессионального роста. Спасибо всем, кто был его частью», - написал в соцсети Альбанези.
Напомним, ранее Цуренко приняла решение пропустить грунтовый турнир серии WTA Premier в Чарльстоне.
Источник — Sport.ua
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