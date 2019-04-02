ВИДЕО. Энди Маррей впервые взял в руки ракетку после операции

Бывший лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей поделился видео с тренировки, где он впервые бьет по мячу после операции по замене тазобедренного сустава.
«С чего-то надо начинать», – написал 31-летний британец в Инстаграм.
Напомним, в прошлые выходные Боб Брайан спустя год после эндопротезирования выиграл с братом Майком парный турнир в Майами.
Andy!!— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) 1 квітня 2019 р.
( 🎥 @andy_murray on Instagram) pic.twitter.com/4caBClDlbs
Источник — Twitter
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