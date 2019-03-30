Братья Брайан выиграли 118-й совместный титул

Легендарные братья Боб и Майк Брайан выиграли Мастерс в Майами. Американские теннисисты одолели в финале греческо-нидерландскую пару Циципас / Колхоф.
Майами. Финал парного разряда
Боб Брайан / Майк Брайан (США) – Стефанос Циципас (Греция) / Уэсли Колхоф (Нидерланды) – 7:5, 7:6(8)
Отметим, что это 118-й совместный титул 40-летних братьев, 39 из них – Мастерсы.
В Майами Боб и Майк играли в 21-й раз подряд.
Напомним, в прошлом году Бобу Брайану меняли тазобедренный сустав. Такую же операцию в этом году сделали Энди Маррею.
Источник — Sport.ua
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