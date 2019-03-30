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Братья Брайан выиграли 118-й совместный титул

Американские теннисисты стали победителями парного турнира в Майами

  • 30.03.2019 23:38
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Братья Брайан выиграли 118-й совместный титул
© US Open Tennis
Легендарные братья Боб и Майк Брайан выиграли Мастерс в Майами. Американские теннисисты одолели в финале греческо-нидерландскую пару Циципас / Колхоф.
 
Майами. Финал парного разряда
Боб Брайан / Майк Брайан (США) – Стефанос Циципас (Греция) / Уэсли Колхоф (Нидерланды) – 7:5, 7:6(8)
 
Отметим, что это 118-й совместный титул  40-летних братьев, 39 из них – Мастерсы.
 
В Майами Боб и Майк играли в 21-й раз подряд.
 
Напомним, в прошлом году Бобу Брайану меняли тазобедренный сустав. Такую же операцию в этом году сделали Энди Маррею.
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Источник — Sport.ua

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