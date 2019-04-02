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Чарльстон. Расписание украинок

Во вторник на корты выйдет только Катерина Козлова

  • 02.04.2019 14:26
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Чарльстон. Расписание украинок
© Neal Trousdale. Катерина Козлова
Второго апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне продолжат играть матчи одиночной сетки, также стартует парный турнир. Во вторник на корты выйдет только Катерина Козлова.
 
В стартовом раунде основной сетки одиночного разряда 25-летняя украинка сыграет против чешки Кристины Плишковой (№93 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте имени Алтеи Гибсон. Время начала матча 17:00 по Киеву.
 
Отметим, что в парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок в первом раунде сыграют против чехо-словацкого дуэта Луция Градецка / Андрея Клепач.
 
 
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разрад)

 

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Источник — Sport.ua

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