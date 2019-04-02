Чарльстон. Расписание украинок

Второго апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне продолжат играть матчи одиночной сетки, также стартует парный турнир. Во вторник на корты выйдет только Катерина Козлова.

В стартовом раунде основной сетки одиночного разряда 25-летняя украинка сыграет против чешки Кристины Плишковой (№93 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте имени Алтеи Гибсон. Время начала матча 17:00 по Киеву.

Отметим, что в парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок в первом раунде сыграют против чехо-словацкого дуэта Луция Градецка / Андрея Клепач.