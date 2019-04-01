Вильена. Белобородько стал финалистом турнира первой категории

Украинский теннисист Илья Белобородько проиграл финал юниорского турнира в Испании.
17-летний теннисист, посеянный под шестым номером, в главном матче турнира уступил седьмому сеяному Карлосу Алькарасу.
Вильена. Финал
Илья Белобородько (Украина) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 4:6
Отметим, что благодаря выходу в финал турнира ITF World Tennis Tour первой категории (J1) Белобородько поднимется в топ-30 юниорского рейтинга.
В текущем сезоне Илья выиграл 19 из 22 матчей. На его счету два титула: в Праге (J1) и Святопетровском (J2).
Отметим, что парный разряд в Вильене выиграла украинка Любовь Костенко.
Источник — Sport.ua
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