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Вильена. Белобородько стал финалистом турнира первой категории

Украинский теннисист проиграл первый финал в сезоне

  • 01.04.2019 13:55
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Вильена. Белобородько стал финалистом турнира первой категории
© БТУ. Илья Белобородько
Украинский теннисист Илья Белобородько проиграл финал юниорского турнира в Испании.
 
17-летний теннисист, посеянный под шестым номером, в главном матче турнира уступил седьмому сеяному Карлосу Алькарасу.
 
Вильена. Финал
Илья Белобородько (Украина) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 4:6
 
Отметим, что благодаря выходу в финал турнира  ITF World Tennis Tour первой категории (J1) Белобородько поднимется в топ-30 юниорского рейтинга.
 
В текущем сезоне Илья выиграл 19 из 22 матчей. На его счету два титула: в Праге (J1) и Святопетровском (J2).
 
Отметим, что парный разряд в Вильене выиграла украинка Любовь Костенко.

 

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Источник — Sport.ua

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