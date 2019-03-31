16-летняя Любовь Костенко выиграла парный турнир в Вильене

16-летняя украинка Любовь Костенко стала победительницей турнира ITF первой категории Trofeo Juan Carlos Ferrero в Вильене, Испания.
В финале парного турнира Костенко вместе с полячкой Мартиной Кубкой победили чешско-российский дуэт Линду Носкову и Диану Шнайдер: 6:2, 6:3.
Напомним, на прошлой неделе Костенко выиграла второй парный титул подряд.
Источник — Sport.ua
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