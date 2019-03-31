16-летняя Любовь Костенко выиграла парный турнир в Вильене

14:09 — Alex86 1

Хз, может игроки и нормальные, но явно надо схема краснов-хац и др согласованная шо б была, а не ...

14:09 — Vel Azazelo

Такое впечатление, что ДК их покупало под вопль - Это же Бразилия! Это же даже Сантос! Там же игр...

14:05 — Alex86 1

Derlis González 4,00 Mill. € по маркету, продавать на фиг и не думать даже, второй чемодан без ру...

14:01 — Myroslav90

Понаберали по оголошенню, ше й певно платять по 10к грн