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16-летняя Любовь Костенко выиграла парный турнир в Вильене

Украинка стала лучшей в парном разряде турнира ITF первой категории

  • 31.03.2019 12:53
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16-летняя Любовь Костенко выиграла парный турнир в Вильене
© http://tennisua.org. Любовь Костенко
16-летняя украинка Любовь Костенко стала победительницей турнира ITF первой категории Trofeo Juan Carlos Ferrero в Вильене, Испания.
 
В финале парного турнира Костенко вместе с полячкой Мартиной Кубкой победили чешско-российский дуэт Линду Носкову и Диану Шнайдер: 6:2, 6:3.
 
Напомним, на прошлой неделе Костенко выиграла второй парный титул подряд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 doubles champions 🤪sf in singles😶🙏🏻

Публикация от 𝕃𝕦𝕓𝕒 𝕂𝕠𝕤𝕥𝕖𝕟𝕜𝕠👼🏼 (@kostenko_luba)

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Источник — Sport.ua

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