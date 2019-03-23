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Костенко выиграла второй парный титул подряд

Украинская юниорка в дуэте с француженкой Джулией Морле победила на соревнованиях в Испании

  • 23.03.2019 15:18
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Костенко выиграла второй парный титул подряд
© Инстаграм Любовь Костенко
15-летняя украинская теннисистка Любовь Костенко стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour Juniors в испанском городе Беникарло. Юная украинка вместе с французской теннисисткой Джулией Морле, посеянные под первым номером, обыграла Франческу Курми из Мальты и британку Эрин Ричардсон: 6:2, 6:1.
 
Путь к победе:
R16: Марта Фалькето-Фонт/Кристина Майорова-Бахтина (Испания) 3:6, 6:3, 10:3
QF: Оана Смаранда Корняну/Симона Огеску (Румыния) 6:4, 6:2
SF: Мартина Бьяджанти/Даниэлла Димитрова (Италия/Болгария, 3) 6:4, 6:1
FR: Франческа Курми/Эрин Ричардсон (Мальта/Великобритания, 4) 6:2, 6:1
 
Данный титул стал вторым для Костенко в этом сезоне: в начале марта она также с Морле стала чемпионкой турнира первой категории в Марокко.
 
В одиночном разряде XIII ITF Junior GRIP2 Tennis Academy Любовь, которая была лидером посева, дошла до четвертьфинала.
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Источник — Большой теннис Украины

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